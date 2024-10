Podcast Voorzorg: Pacmed-ceo Wouter Kroese over AI opschalen in de zorg

Er wordt te gemakkelijk gedacht over AI in de gezondheidszorg. Dat zegt Wouter Kroese, ceo van de Nederlandse AI-onderneming Pacmed, in de podcast Voorzorg. Hij is blij dat minister Fleur Agema voorstander is van AI, maar weet uit eigen ervaring hoe lastig het is om in Nederland succesvolle toepassingen op te schalen.

“Ik ben heel blij dat de minister zich uitspreekt voor AI in de zorg en dus naar de toekomst kijkt in plaats van terug te grijpen op het verleden”, vertelt Kroese in de podcast Voorzorg. Fleur Agema wil op die manier de administratielast in de zorg verlichten en de mogelijkheden daartoe ziet Kroese ook. “Het kan zorgverleners veel tijd besparen, maar het wordt wel allemaal in de vergaarbak AI gegooid. Het taalmodel achter ChatGPT inzetten om tekst te verwerken is wezenlijk anders dan wat wij doen, namelijk op de intensive care nieuwe kennis vergaren over wat goede zorg is.”

Opschalen

De ontslagsoftware van Pacmed wordt momenteel uitgerold op IC’s van de Santeon-ziekenhuizen en is ook buiten dat samenwerkingsverband in trek. Het proces van opschalen komt op gang, maar gaat moeizamer dan nodig is, constateert Kroese. Dat komt onder meer door een gebrek aan kennis bij ziekenhuisbestuurders en de typisch Nederlandse neiging om alles steeds opnieuw – en vaak net anders – te willen doen. Ook ontbreekt het soms aan een doordachte visie. Kroese: “In elk strategiedocument van staat inmiddels wel AI, maar soms wordt er te gemakkelijk over gedacht, alsof AI de oplossing voor alles is.”

Welke hindernissen Pacmed de afgelopen jaar heeft overwonnen om op te kunnen schalen, hoe hoopvol hij is over de nieuwe generatie zorgbestuurders en de toekomstplannen van zijn bedrijf vertelt Kroese uitgebreid in de podcast.