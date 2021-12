Podcast Voorzorg: terugblik op een bewogen zorgjaar 2021

Het was een gek jaar. Lockdowns en afschalingen van de zorg gaven een gevoel van déja vu. Toch was 2021 meer dan een saaie herhaling van 2020. In een bijzondere aflevering van de podcast Voorzorg blikt de redactie van Skipr, Zorgvisie en Qruxx terug op het belangrijkste nieuws en de meest opvallende ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg.