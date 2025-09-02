Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

De marktwerking in de zorg is een van de belangrijkste twistpunten in de verschillende politieke plannen, constateert redacteur Pierre de Winter. Hij las de zorgparagrafen van alle tot dusverre verschenen partijprogramma’s en maakt de balans op.

Na een rommelige periode in Den Haag waarin om de post van minister van VWS een stoelendans werd gehouden, komen ook de verkiezingen dichterbij. Wat willen de verschillende politieke partijen met de zorg? De Winter zocht het uit en zet zijn bevindingen op een rij in de podcast Voorzorg.

Toch stelt De Winter in gesprek met Sytse Wilman vast dat er daarnaast voldoende punten zijn waar alle partijen het wel ongeveer over eens zijn, zoals ingrijpen in de ggz en de fraude in de zorg aanpakken. Wel valt op dat concrete maatregelen dun gezaaid zijn, het blijft vooral bij kretologie, is te horen in de podcast. “Ik zou wel een streekziekenhuis willen zijn”, zegt de journalist, die ziet dat maar weinig partijen echt oog hebben voor de lange termijn van de zorg. Daarvoor is stabiliteit, continuïteit en vertrouwen nodig en daarin blinkt politiek Den Haag de laatste tijd nou niet bepaald uit.