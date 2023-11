Podcast Voorzorg: Wat valt er te kiezen voor de zorg?

De verkiezingscampagnes draaien op volle toeren, maar over de zorg blijft het oorverdovend stil, constateren Frits Baltesen en Corine Lutz, die voor Skipr de verkiezingen volgen. Wat willen de verschillende partijen eigenlijk met onder andere het personeelstekort, de ouderenzorg en preventie? Dat is te horen in een nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg.

Podcast Voorzorg 10 juli 2023

“Zondag was het grote verkiezingsdebat bij RTL en er werd met geen woord gesproken over de zorg”, stelt Skipr-journalist Frits Baltesen in de podcast vast. Hij volgt samen met Corine Lutz de aankomende Tweede Kamerverkiezingen vanuit het perspectief van de zorg. Zij denken dat dit komt omdat goede oplossingen voor de grote problemen in de zorg ontbreken. “Daar lijkt het wel op ja”, zegt Lutz. “En dat blijkt ook uit onderzoek.”

Ideeënarmoede

Zo klonk het verwijt aan de politiek – dat concrete oplossingen voor de problemen in de zorg ontbreken – door in een analyse van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) was eerder ook kritisch op de partijprogramma’s en sprak zelfs van ideeënarmoede.

Goede analyses

“De analyses zijn wel goed en komen grotendeels overeen”, zegt Baltesen. “Het gaat vooral over het personeelstekort, bureaucratie en preventie.” Maar vaak blijft het bij het vaststellen van problemen zonder al te veel concrete doelen en maatregelen. In sommige gevallen stellen partijen zelfs maatregelen voor die al genomen zijn, zien Baltesen en Lutz.

Plannen en ambities

Ondanks de vergelijkbare analyses onderscheiden de partijen zich wel degelijk van elkaar. Zo zetten D66 en de VVD in op moderne technologie en hamert Nieuw Sociaal Contract (NSC) vooral op mantelzorg en preventie. “Zij geven aan dat preventie over zoveel meer gaat dan de gezondheidszorg”, zegt Lutz. Een minister van preventie is wat de partij betreft daarom een optie. PvdA-GroenLinks, tot slot, toont zich van de grote partijen het meest ambitieus en wil onder meer het eigen risico afschaffen en gezondheidsdoelen vastleggen in de wet. Aan die ambities hangt wel meteen een fors prijskaartje.