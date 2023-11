‘Politieke partijen falen in oplossen fundamentele problemen in de zorg’

Politieke partijen maken nauwelijks fundamentele keuzes om de zorg af te bakenen. In programma’s staat vooral wat er meer moet gebeuren, maar hoe dit bijvoorbeeld moet worden betaald blijft in het midden, schrijven onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een analyse.

“Het is dan ook de vraag of deze voorstellen de houdbaarheid van de zorg voldoende verbeteren”, aldus de onderzoekers. “De bestedingsruimte en personeelskrapte in andere beleidsdomeinen en de kwaliteit van de samenleving kunnen dan in gevaar komen.”

De onderzoekers zien twee belangrijke keuzes die moeten worden beantwoord. Welke zorg en ondersteuning bieden we voor wie en door wie? En wie de kosten moet betalen?

Druk op de zorg

Maar in de programma’s komen veel partijen niet verder dan dat het belangrijk is dat zorg effectief, doelmatig of (medisch) noodzakelijk moet zijn, merkt het SCP op. Maar of bijvoorbeeld de toegang tot het verpleeghuis moet worden beperkt, wordt niet duidelijk. Alleen in het geval van de jeugdzorg hebben de partijen een idee hoe de zorg af te bakenen.

“Wanneer er geen fundamentele keuzes worden gemaakt omtrent afbakening van de zorg en ondersteuning, bestaat het risico dat de druk op de zorg zal blijven toenemen”, schrijven de SCP-onderzoekers. Alleen passages over efficiënter werken komen voorbij.

Personeelstekorten

Om de personeelstekorten tegen te gaan, moet het aantrekkelijker worden om meer uren te werken. Maar het SCP mist wat dit betekent voor andere sectoren. Die effecten worden niet genoemd. “Het inzetten op meer zorgpersoneel en uitbreiden van verlofregelingen heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van personeel in andere sectoren. De haalbaarheid van deze voorstellen moet dus in samenhang met andere domeinen worden bekeken.”

Eerder sprak NZa-interim-bestuurder Karina Raaijmakers al van ideeënarmoede in de partijprogramma’s voor de verkiezingen. “Ze werken niet echt scherp uit wat er concreet nodig is”, vertelde ze aan Zorgvisie. Terwijl kiezers in meerdere opiniepeilingen juist aangeven dat de zorg en vooral de toegang tot zorg een van de belangrijkste thema’s is voor deze verkiezingen.

