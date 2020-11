Poging tot fraude met zorgbonus verijdeld

Een 25-jarige man uit Utrecht is aangehouden omdat hij meerdere pogingen heeft gedaan om fraude te plegen met steunmaatregelen rond de coronacrisis, waaronder de zorgbonus. Hij deed valse aanvragen in een poging zo de hand te leggen op miljoenen euro’s, meldt het Openbaar Ministerie.

Meerdere keren probeerde hij om zorgbonussubsidies, bedoeld voor medewerkers in de zorg wegens hun extra werkzaamheden in de coronacrisis, te incasseren op een buitenlandse rekening. In totaal ging het om een bedrag van ongeveer 3,2 miljoen euro.

Vermoedelijk heeft hij ook misbruik willen maken van de zogeheten TGOS-steunmaatregel, opgezet voor ondernemingen in financiële nood door corona. Uit die pot probeerde hij 52.000 euro los te krijgen, via meerdere aanvragen van elk 4000 euro.

De Belastingdienst kreeg de man vorig jaar al in het vizier door enkele onjuiste aangiften omzetbelasting. Hij had diverse ondernemingen opgericht die vermoedelijk geen economische activiteiten hadden. Ook wordt de man verdacht van witwassen. De man is voorgeleid aan de raadkamer. Hij blijft langer vastzitten, aldus het OM. (ANP)