Pointer: ‘Ongezonde lucht richt voor 18 miljard gezondheidsschade aan’

In 2022 zorgde luchtvervuiling van Nederlandse bodem voor 18 miljard euro aan gezondheidsschade. Niet verkeer en vervoer, of de industrie, maar de landbouw is de sector die met 7,1 miljard euro voor de meeste gezondheidsschade zorgt. Dit blijkt uit berekeningen van Pointer (KRO-NCRV), dat een onderzoeksmethode van het Europees Milieuagentschap (EEA) toepaste op Nederlandse uitstootgegevens van vijftien schadelijke stoffen.