Politieke partijen willen hospice Bloemendaal toch mogelijk maken

Hospice Haarlem kreeg mogelijkheden om een extra hospice te openen in het landhuis van de overleden vastgoedmagnaat Theo Eichholtz. De familie had de locatie gedoneerd, zodat de stichting er twintig jaar gratis gebruik van kon maken. De gemeente Bloemendaal was positief over de plannen.

Tumult

Bezoekers konden hun auto op de privé-oprijterrein kwijt, maar een klein groepje villabewoners diende protest in bij de gemeente. Noord Hollands Dagblad meldt dat de coalitie bang is voor parkeeroverlast, lijkwagens die door de straat rijden en kinderen die terminale patiënten zouden zien. Het groepje dreigde naar de Hoge Raad te stappen. Hospice Haarlem besloot vanwege de tijdrovende en kostbare juridische strijd zich niet in het landhuis te vestigen.

Diverse politieke partijen hebben daarop een motie ingediend. Zij benadrukken de behoefte aan een lokale hospice in Bloemendaal vanwege de vergrijzing in het dorp en vragen het college van B&W het gesprek aan te gaan met Hospice Haarlem, omwonenden en de familie Eichholtz.