Post covid netwerk officieel van start

Het samenwerkingsverband van artsen, wetenschappers en patiënten kreeg van onderzoeksfinancierder ZonMw 9 miljoen euro. Dat geld is bedoeld om een structuur neer te zetten. Na drie jaar moet het netwerk zichzelf overeind houden.

Kennis bundelen

“We kijken niet alleen naar de zorg of naar onderzoek, maar we bundelen alle academische kennis in Nederland voor beiden. De enige andere keer dat dit gebeurde was tijdens covid”, zegt aanjager en hoogleraar klinische epidemiologie in het LUMC Frits Rosendaal in het Leidsch Dagblad.

Eerste resultaten

Het netwerk is opgesplitst in expertisegebieden van verschillende instituten die samenwerken. Veertienduizend mensen hebben zich sinds juni al aangemeld bij het patiëntenportaal postcovidonderzoek.nl. Elke week komen experts binnen het project samen. Over een jaar volgt een tweede symposium, waar de eerste resultaten bekend worden gemaakt.

Livestream

De meeste patiënten hebben het symposium gevolgd via de livestream. Achthonderd mensen meldden zich daarvoor aan. In Nederland hebben 450.000 mensen nog steeds last van post covid en 100.000 mensen worden ernstig beperkt in hun sociale en actieve leven.