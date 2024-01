Present en Waardeburg samen verder onder één naam

De twee zorgorganisaties zijn sinds 1 juni bestuurlijk 2023 gefuseerd. Op 1 januari 2024 zijn de organisaties juridisch gefuseerd. Nu hebben ze met Waardeburgh ook gekozen voor één gezamenlijke naam. “Door onze krachten te bundelen, werken we aan meer stabiliteit, een stevige positie in de regio en maken we meer ruimte voor noodzakelijke vernieuwing”, zegt interim-bestuurder Gijsbert Buijs.

Buijs is sinds december 2020 werkzaam bij Waardeburgh en leidde de fusie met Present. Buijs is op 31 december 2023 gestopt. De dag na zijn vertrek, op 1 januari 2024, start Michel van der Vlies als bestuurder.

Waardeburgh levert thuiszorg, verpleeghuiszorg en verschillende vormen van specialistische zorg in de regio Drechtsteden.