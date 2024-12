Prestigieuze prijs voor chief quality nurse Franciscus ziekenhuis

De internationale prijs is een erkenning voor superieure prestaties door verpleegkundig leiders overal ter wereld in de verbetering van gezondheidszorg door verbinding en empowerment.

Faries was voorgedragen door de leden van Rho Chi-at-Large Chapter van Sigma Global Nurse Excellence, dat onderdeel uitmaakt van de Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. Juryvoorzitter Robbert Gobbens sprak lovende woorden over de winnares, met betrekking tot haar leiderschap, innovatiekracht, communicatie, verbinding en inspiratie.

Chief Quality Nurse

Faries Touw klom op van mbo verpleegkundige naar hbo verpleegkundige, naar bachelor verpleegkunde. Daarna werd zij achtereenvolgens regieverpleegkundige, projectleider van het zorginnovatiecentrum in Franciscus en uiteindelijk Chief Quality Nurse. In het artikel Een hologram maakt het scenario levensecht op Zorgvisie vertelt Faries Touw over haar werk in het simulatiecentrum van het Franciscus ziekenhuis, locatie Vlietland.