Primeur: Medische drone vliegt tussen locaties Isala

De medische drone kan bijvoorbeeld medische monsters, medicijnen of bloedproducten te vervoeren tussen ziekenhuizen, laboratoria of bloedbank Sanquin.

Onverwachte situaties

De drones worden aangestuurd vanuit een centrale locatie van de ANWB en zijn voorzien van camera’s en sensoren. Daarmee kunnen de piloten reageren op onverwachte situaties. De drones zijn uitgebreid getest qua veiligheid en afgestemd op regelgeving voor de luchtvaart.

Juiste plek

De drones worden beheerd en aangestuurd door ANWB Medical Air Assistance (ANWB MAA). Dat is ook het medische vliegbedrijf in Nederland dat al jaren in opdracht van vier traumacentra de traumahelikopters vliegt voor het vervoer van de Mobiele Medische Teams. Samen met Erasmus MC, Isala, Sanquin, Certe, Resultlab, St. Antonius, Accureon en UMCG en technische partners Avy, MovingDot, PostNL en KPN wordt er onderzocht hoe drones kunnen bijdragen aan het leveren van gezondheidszorg op de juiste plek en op de juiste tijd.