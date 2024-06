Prinses Máxima Centrum neemt afstand van studie over oversterfte in coronatijd

Het Prinses Máxima Centrum doet onderzoek naar de wetenschappelijke kwaliteit van een publicatie over oversterfte tijdens de coronapandemie, waaraan onderzoekers van het in kinderoncologie gespecialiseerde ziekenhuis hebben meegewerkt. Volgens het onderzoeks- en zorgcentrum in Utrecht zijn er “serieuze vragen” ontstaan over de studie, waar het “nadrukkelijk afstand” van zegt te nemen. “Het Prinses Máxima Centrum betreurt het ten zeerste dat deze publicatie de indruk kan wekken dat het belang van vaccinaties in twijfel wordt getrokken”, staat in een verklaring.

De studie in kwestie werd begin juni gepubliceerd. Van de vier auteurs zijn er drie mede verbonden aan het Prinses Máxima Centrum, onder wie hoogleraar kinderoncologie Gertjan Kaspers. De publicatie zou volgens het centrum oorspronkelijk gaan over het effect van de coronamaatregelen op onder andere het sterftecijfer van kinderen met kanker in lage inkomenslanden. Maar gedurende het onderzoek is de focus verschoven naar een kant die teveel van “onze expertise afligt”, aldus het ziekenhuis.

Scherper

“We zijn geen expert op het gebied van epidemiologie en willen ook niet die indruk wekken”, staat in een verklaring. “We hadden scherper moeten zijn op de totstandkoming en resultaten van deze publicatie en zullen de manier waarop deze tot stand is gekomen nader onderzoeken. Indien blijkt dat er onzorgvuldig te werk is gegaan bij de totstandkoming van deze publicatie zal deze worden ingetrokken.”

Discussie

De afgelopen periode ontstond discussie over de publicatie, onder meer nadat meerdere internationale media op basis van het onderzoek meldden dat coronavaccins mogelijk hebben bijgedragen aan de oversterfte tijdens de pandemie. Het Prinses Máxima Centrum zegt het te betreuren dat die indruk is ontstaan. Volgens het ziekenhuis toont de studie niet aan dat er een verband bestaat tussen vaccinaties en oversterfte. (ANP)