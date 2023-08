Prinses Máxima Centrum werkt samen met Oekraïens ziekenhuis

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Western Ukrainian Specialized Children’s Medical Centre in Lviv in de Oekraïne. Presidentsvrouw Olena Zelenska was afgelopen weekend in Utrecht aanwezig bij de ondertekening van het Memorandum of Understanding.

De samenwerking met het kinderziekenhuis in Lviv moet ervoor zorgen dat kinderen met kanker in heel Oekraïne kunnen profiteren van moderne therapieën en diagnostiek. Door samenwerking in Europa kunnen nog meer patiënten deelnemen aan klinische onderzoeken om de kans op genezing te vergroten. Het akkoord tussen de twee kinderoncologische centra biedt mogelijkheden voor de uitwisseling van professionals voor training en samenwerking.

Prinses Máxima Centrum

De toenadering tussen de twee centra is kort na het uitbreken van de oorlog in februari 2022 ontstaan. Het Prinses Máxima Centrum heeft toen direct hulp aangeboden om zorg en behandeling te bieden aan de kinderen met kanker. In totaal zijn 95 Oekraïense kinderen in behandeling geweest in het Prinses Máxima Centrum.

Olena Zelenska

Als blijk van dank was presidentsvrouw Olena Zelenska daarom afgelopen weekend in Utrecht aanwezig bij de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) door de directeuren van beide ziekenhuizen in Utrecht en Lviv. De delegatie werd verder gecompleteerd door onder andere burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht en Barbara Goezinne, directeur-generaal curatieve zorg VWS.

Gita Gallé

“In onze gewaardeerde samenwerkingsverbanden streven we ernaar de beste en innovatieve zorg te bieden aan kinderen met kanker”, zegt Gita Gallé, raad van bestuur Prinses Máxima Centrum. “En daarvoor is internationale samenwerking cruciaal om de zorg en het onderzoek te verbeteren. Deze samenwerking is een belangrijke kans om enerzijds onze kennis en ervaring te delen met kinderoncologische professionals in Oekraïne en anderzijds het onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor kinderen met kanker te versnellen door dit samen te doen.’

Kinderziekenhuis in Lviv

“Het Prinses Máxima Centrum heeft sinds het begin van de Russische invasie enorme inzet en toewijding getoond om Oekraïense kinderen met kanker te helpen”, zegt Roman Kizyma, directeur van het Western Ukrainian Specialized Children’s Medical Centre in Lviv. “Meer dan negentig ernstig zieke kinderen werden geëvacueerd naar Utrecht om de best mogelijke kankerzorg te krijgen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst hebben ons centrum in Lviv en onze patiënten een sterke partner om onze samenwerking in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs tussen kinderoncologen uit Oekraïne en Nederland voort te zetten.”