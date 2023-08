Vrouw van Zelensky bezoekt Prinses Máxima Centrum

De vrouw van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zondag een bezoek gebracht aan het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Daar worden Oekraïense kinderen behandeld die kanker hebben.

“Sinds de oorlog uitbrak zijn al tientallen kinderen met kanker in Utrecht behandeld. Daarbij wordt nauw samengewerkt met artsen uit onder meer Lviv”, twitterde de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma na het bezoek van Olena Zelenska.

Het Prinses Máxima Centrum begon kort na het uitbreken van de oorlog in februari vorig jaar al met de behandeling van Oekraïense kinderen. Sindsdien zijn volgens het ziekenhuis 95 kinderen in behandeling genomen. Familieleden van de kinderen worden opgevangen in gastgezinnen.

Samenwerking

De Oekraïense presidentsvrouw sprak in het ziekenhuis met kinderen en hun ouders. Ook woonde ze de ondertekening bij van een verdere samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum en een gespecialiseerd kinderziekenhuis in Lviv. De samenwerking maakt het mogelijk om artsen uit te wisselen en het Oekraïense ziekenhuis kan kinderen doorverwijzen naar Utrecht voor behandelingen die het niet zelf kan aanbieden.

Zelensky arriveerde zondag voor een bliksembezoek op Vliegbasis Eindhoven. Premier Mark Rutte kondigde daar aan dat Nederland overtollige F-16 gevechtsvliegtuigen gaat leveren aan Oekraïne. Ook Denemarken gaat F-16’s sturen. (ANP)

