Privacywaakhond komt ‘over enkele weken’ met oordeel corona-app

“Normaal gesproken hebben we minstens acht weken nodig voor een advies en in complexe gevallen veertien weken. Vanwege het belang gaan we het nu sneller doen. We hebben een speciaal team opgericht, dat de uitgebreide documentatie bestudeert en al over enkele weken met een advies komt”, laat de autoriteit donderdag weten.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil in de loop van volgende week duidelijk maken hoe het proces van de introductie van de app er uit gaat zien. Het kabinet hoopt de app na de zomer uit te kunnen rollen, op tijd voor het snotterseizoen.

De waarschuwingsapp krijgt de naam CoronaMelder. Hij wordt momenteel getest in Twente. De app moet gebruikers waarschuwen wanneer iemand bij wie ze lang in de buurt zijn geweest, besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Ze kunnen zich dan laten testen en bij klachten in zelfisolatie gaan. Dat moet de kans kleiner maken dat het virus zich snel verspreidt. (ANP)