Private equity rukt verder op in Nederlandse zorgsector

Investeringsfondsen hebben vorig jaar 103 overnames gedaan in de Nederlandse zorg. Vooral in de medisch-specialistische zorg hebben private-equitypartijen meer overnames gedaan en ook binnen de huisartsenzorg rukken ze op. Het aantal overnames door stichtingen daalt juist, meldt adviesbureau JBR in een rapport.

© pixs:sell / stock.adobe.com

Zo’n 60 procent van alle overnames binnen de zorg vorig jaar worden gedaan door investeringsmaatschappijen of hun dochterbedrijven. In 2019 lag dit percentage nog op 49 procent. Dit gaat ten koste van overnames door stichtingen. Exclusief mondzorg, waar meerdere investeringsfondsen al langer erg actief in zijn is het aandeel van investeerders gegroeid van 29 procent in 2019 naar 46 procent in 2022.

Meest actieve partijen

De 10 meest actieve private-equitypartijen zijn goed voor 40 procent van alle zorgovernames in de afgelopen vier jaar. Het Zweese Nordic Capital spant de kroon met 78 overnames. Dit fonds heeft ondernemingen zoals Mondzorg (Dental Clinics), Equipe en Eyescan. HC Partners, bekend van Fysio Groep Nederland (FGN) en De Tandartsengroep, deed 48 overnames in de laatste vier jaar.

Binnen de mondzorg worden nog altijd de meeste overnames gedaan. Investeringsfondsen hanteren al langer een zogeheten buy-en-build-strategie, waarbij kleinere praktijken worden opgekocht en toegevoegd aan grotere ketens die de fondsen in handen hebben. Van de ruim vierduizend klinieken in Nederland zijn inmiddels zo’n 500 in handen van private equity.

Huisartsen

Ook binnen de huisartsenzorg is een duidelijke consolidatie gaande door partijen zoals Co-Med en Centric Health, meldt JBR Precieze cijfers hiervan zijn er niet omdat sommige praktijken zo klein zijn dat er de partijen de transactie niet hoeven te melden bij toezicthouder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In 2022 werden zes transacties gemeld, waarvan bij vier overnames Centric Health betrokken was. Centric Health is een Iers huisartsenconglomeraat in eigendom van investeringsmaatschappij Rothschild. In 2019 waren er nog twee overnames binnen de huisartsenzorg.

Op dit moment zijn Co-Med met 14 praktijken en Centric Health met 9 praktijken nog relatief klein, maar JBR gaat ervanuit dat ze nog kunnen groeien. Huisartsenpraktijken kampen met opvolgingsproblemen en consolidatie binnen de gefragmenteerde eerste lijn biedt ook voordelen in de onderhandelingen met zorgverzekeraars.

In de medisch-specialistische zorg zijn vooral meer oogzorgklinieken overgenomen. Het aantal overgenomen zelfstandig behandel clinieken (ZBC’s) is bijna verdubbeld hierdoor. Vooral EyeCare, onderdeel van EMK Capital, was erg actief met 11 overnames.