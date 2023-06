Dit zijn de tien meest actieve investeringsmaatschappijen in de Nederlandse zorg

Investeringsmaatschappijen zijn steeds actiever in de Nederlandse zorgsector. In de laatste vier jaar waren private-equitypartijen betrokken bij 358 van 679 overnames gedaan in de verschillende sectoren, blijkt uit een overzicht van JBR. Dit zijn de tien grootste spelers in de afgelopen vier jaar.

Nordic Capital (78 overnames)

Het van oorsprong Zweedse Nordic Capital is onder meer eigenaar van Equipe Zorgbedrijven. Ook zijn ze eigenaar van de European Dental Group. Via Equipe heeft de organisatie meerdere overnames gedaan in de afgelopen jaren.

HC Partners (48 overnames)

Het Nederlandse HC Partners hanteert een duidelijke buy-and-build-strategie en rijgt de overnames aan elkaar. De investeerder is onder meer eigenaar van Fysiogroep Nederland en De Tandartsengroep.

Livingbridge (32 overnames)

Het Britse Livingbridge heeft onder meer in 2019 Fresh Tandartsen Holding overgenomen. Sindsdient heeft Fresh Tandartsen meerdere mondzorgorganisaties overgenomen. Ook in de rest van Europa is de investeerder actief in de zorg, met zoals teleradiologiebedrijf Everlight Radiology en

5CS Partners Management (21 overnames)

Ook 5CS Partners Management is actief in de mondzorg met PUUR Mondzorg, een groep tansarts- en prothesepraktijken in het noorden van nederland.

G Square Capital (19 overnames)

Het Britse G Square Capital is via Duomed Group actief op de Nederlandse markt. Duomed is een leverancier van medische hulpmiddelen voor chirurgische procedures. Onlangs nam het bedrijf nog Hospithera over.

Capital A Partners (18 overnames)

Capital A Partners is misschien bekend als investeerder in kledingbedrijf Mr Marvis, maar is ook eigenaar van Kraamzorgaanbieder Kraamzus en TopzorgGroep. De laatste organisatie heeft inmiddeld 104 praktijken in Nederland en biedt onder meer fysiotherapie, ergotherape en diëtiek aan.

Certitudo Capital (17 overnames)

Vastgoedinvesteerder Certitudo Capital is via Prime Dental Alliance actief in de mondzorg. Het concern reigt de overnames aan elkaar en ook dit jaar zijn al een aantal praktijken overgenomen.

Gilde Healthcare (17 overnames)

Gilde is onder meer eigenaar van Tandarts Today, maar de investeerder is bijvoorbeeld ook eigenaar van Sanquin Reagents. Vorig jaar werd een half miljoen euro opgehaald om overnames te doen in de zorg.

Bencis Capital Partners (14 overnames)

Nog bekend als verkoper van de toen grootste tandartsketen van Nederland Tandvitaal, Bencis is nu eigenaar van Clinias Dental Group. Ook is bereidingsapotheek Ceban in handen van Bencis. Ceban is de moederorganisatie van onder meer Medsen apotheek, Bipharma en Magis Pharma.

EQT Partners (14 overnames)

Het Zweedse EQT Partners is een enorm investeringsvehikel dat over de hele wereld belangen heeft in bedrijven. In Nederland is het onder meer eigenaar van betaalprovider Mollie en zorgondernemingen AM-Pharma, Arvelle Therapeutics en DELTA Fiber.