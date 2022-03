Gilde haalt 517 miljoen op voor overnames in de zorg

Daarbij moet gedacht worden aan bedrijven in de zorgverlening, dienstverleners aan de zorgsector en medische industrie, producenten van medische artikelen en farmaceutische bedrijven, aldus Gilde. De belangstelling was groot en het nieuwe fonds is ruim overschreven met vooral interesse van institutionele investeerders zoals pensioenfondsen uit Europa.

70 investeringen

Met dat geld gaat Gilde op zoek naar winstgevende bedrijven in en rond de zorg met een brutobedrijfsresultaat (ebitda) van 2 miljoen tot 15 miljoen euro. Samen met het Venture&Growth fonds V dat begin 2020 werd opgehaald, heeft Gilde Healthcare in minder dan twee jaar tijd 933 miljoen euro aan kapitaal aangetrokken om te investeren in de zorgmarkt. Inmiddels zijn er 46 van de 70 investeringen weer verkocht of naar de beurs gebracht.

Tandarts Today

Zo kocht Gilde in 2018 Performation, dat informatiediensten verkoopt aan zorginstellingen. Eerder nam het fonds een belang in Zetacom, een bedrijf dat gespecialiseerd is in communicatiesystemen voor de gezondheidszorg.