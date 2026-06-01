Ziekenhuizen investeren opvallend weinig

Ziekenhuizen hebben in 2025 het hoogste nettoresultaat in jaren behaald. Maar dit is deels te danken aan de lage investeringen, merkt consultantsbureau Gupta op “Het is nodig dat ziekenhuizen de komende jaren meer investeren.”

Het gewogen gemiddelde nettoresultaat kwam uit op 2,1 procent van de omzet, berekent Gupta op basis van de tot nu toe ingeleverde jaarrekeningen. Op twee na hebben alle ziekenhuizen de financiële gegevens voor 1 juni gedeponeerd. Het operationeel resultaat, ook wel EBITDA genoemd, kwam uit op 7,2 procent.

Zorgen

De cijfers zijn boven de minima voor een gezonde bedrijfsvoering. “Toch baart de investeringsagenda zorgen”, aldus Gupta. “Ziekenhuizen investeerden in 2025 slechts 5,5 procent van de omzet, terwijl de vervangingsratio, gecorrigeerd voor inflatie, al jaren onder de 1 ligt. Meer dan de helft van het vastgoed is al voor meer dan 50 procent afgeschreven.”

De vervangingsratio is de verhouding tussen de investeringen die ziekenhuizen doen in bijvoorbeeld vastgoed en IT, gedeeld door de afschrijving van investeringen die eerder zijn gedaan. Boven een waarde van 1, betekent dat ziekenhuizen meer investeren dan in het verleden. Onder 1 betekent dat ze minder investeren dan nodig is om gebouwen en apparatuur te vervangen. Sinds 2021 ligt deze ratio voor de ziekenhuizen onder 1.

Duurdere financiering

Uiteindelijk zullen ziekenhuizen wel die investeringen moeten doen, maar met de gestegen rentes om leningen af te sluiten wordt financiering weer duurder. Tussen 2015 en begin 2022 waren marktrentes uitzonderlijk laag en was het gunstig om investeringen te doen.

Sindsdien is de marktrente hard gestegen en ook afgelopen maanden wordt het duurder om geld te lenen. De vraag is of de ziekenhuizen die hogere lasten wel kunnen dragen. Gupta Strategists concludeert dat een verbetering van het operationeel resultaat onvermijdelijk is om de toenemende kapitaallasten te kunnen dragen.

Nu ziet men in de cijfers dat de kapitaallasten, zoals afschrijvingen en rentekosten, minder hard stijgen dan andere posten. In 2025 steeg de omzet met 4,9 procent minder hard dan de personeelskosten (+5,3 procent). Maar de inkoop- en overige kosten (+3,8 procent) en de kapitaallasten (+2 procent) stegen minder hard dan de omzet.