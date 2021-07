Investeerder Gimv verkoopt belang zorgkliniek aan Nordic Capital

Gimv verwierf het belang in Equipe in 2015. Equipe is opgericht in 1995 en is naar eigen zeggen marktleider in Nederland in hand- en polschirurgie & therapie. Het concern zegt een sterke positie te hebben in esthetische zorg en kent een groeiende aanwezigheid in orthopedie, oogheelkunde & algemene chirurgie.

Het bedrijf telt actueel zes grotere klinieken, meer dan twintig poliklinieken en ongeveer 700 werknemers waarvan 130 artsen. Op de dertig locaties werden in 2020 meer dan 110.000 behandelingen uitgevoerd op het gebied van hand- en polschirurgie en therapie, cosmetische chirurgie & dermatologie, orthopedie, oogheelkunde en proctologie.