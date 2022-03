Problemen na behandeling met anti-coronamiddel Ronapreve

Bijwerkingencentrum Lareb heeft twaalf meldingen ontvangen van mensen die ademhalingsproblemen kregen of benauwd werden na behandeling met het anti-coronamiddel casirivimab/imdevimab ofwel Ronapreve. Twee zijn er zelfs overleden. Anderen belandden in het ziekenhuis en zelfs op de intensive care. Het is echter niet duidelijk of de problemen aan het middel lagen.