Productie van medische isotopen gestopt in gebouw van het Amsterdam UMC

Het laatste cyclotron is met zijn werk gestopt in het W&N gebouw dat binnenkort wordt gesloopt. In het najaar wordt het oude cyclotron afgevoerd.

De productie van alle medische isotopen en het wetenschappelijk onderzoek zijn overgebracht naar het Imaging Center van Amsterdam UMC. De sloop van de vleugel waarin de cyclotrons staan, is voorzien in de zomer van 2025.

Cyclotron

In de bunker van het W&N gebouw stonden ooit vier cyclotrons. Eén Philips-cyclotron van de VU dat al in 2012 uit bedrijf is genomen en in de jaren ‘60 vooral diende voor fundamenteel onderzoek. Later werd het gebruikt voor de productie van medische isotopen. Ook stonden er drie IBA-cyclotrons die eigendom zijn van BV Cyclotron. Dit bedrijf richtte zich vanaf dat moment op de productie van radiofarmaceutica en radionucliden voor medische beeldvorming voor zoals PET/CT-scans.

Hergebruik

Eén van de cyclotrons is al in januari verhuisd uit het W&N gebouw. Dit cyclotron krijgt na een upgrade een tweede leven in Oost-Europa waar het nog goed zijn werk kan doen voor wetenschappelijk onderzoek of kleinschalige productie van medische isotopen. De andere IBA’s volgen diezelfde weg later dit jaar.

Continuïteit productie

Om de werkzaamheden van BV Cyclotron VU (BVC) te kunnen continueren, zijn eerst nieuwe moderne cyclotrons opgestart in het Imaging Center Amsterdam UMC. De overgang is heel goed voorbereid om te voorkomen dat er tekorten in de belangrijkste isotopen zouden ontstaan. BVC is een grote producent van medische isotopen in Nederland. Het bedient ongeveer de helft van de markt en voorziet ziekenhuizen en instellingen van medische radiodiagnostica waarmee ongeveer 80.000 mensen op jaarbasis worden geholpen.