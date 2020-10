Q&A: De toekomst van onze gezondheid is ‘inclusief’

Hoe kan design ons helpen om de zorg een integraal onderdeel van onze maatschappij te laten zijn? In dit journaal gaat Skipr-uitgever Simon Broersma hierover in gesprek met Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Stichting Humanitas en Jetske van Oosten, curator van de tentoonstelling Chronic Health, happily ever after? tijdens Dutch Design Week.

De zorg staat niet op zichzelf. Het heeft invloed van onderwijs, sociaal domein, woningbouw, sportcentra en andersom. Gijsbert van Herk zegt: “Ook de winkel op de hoek heeft een rol in de wijk. Waarom zouden we niet een aantal ondernemers in de wijk kunnen vragen of zij dagbesteding willen doen? En een voetbalclub in de buurt kan sportlessen verzorgen en huisartsen kunnen vertellen over vitaliteit en gezondheid.” De Humanitas-bestuurder vindt het belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken naar dit thema te kijken.

Eigen belangen opzij

Hoe kan design een meerwaarde bieden om een antwoord te geven op zo’n ingewikkeld vraagstuk? Jetske van Oosten denkt bij die vraag aan een van de voorbeelden uit de expo Chronic Health – happily ever after?; een samenwerking tussen het Máxima MC en woningcorporatie Trudo. “Het is moeilijk om verder dan de belangen van je eigen organisatie te kijken maar naar het gezamenlijk belang”, zegt Van Oosten. “Ontwerpers hebben het in zich om zich met een frisse blik te verbeelden hoe dat zou kunnen. Ze weten ook hoe ze dat – door middel van kleine interventies – in de praktijk kunnen brengen.”

Chronic Health – Happily ever after

In de video vertellen verschillende ontwerpers over hun projecten die inclusiviteit stimuleren en die kunnen bijdragen aan grotere sociale en maatschappelijke veranderingen. De projecten zijn tijdens Dutch Design Week te zien als onderdeel van de online expositie Chronic Health – happily ever after?.