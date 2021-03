Quarantainecoaches van Rode Kruis een succes

Mensen die te horen krijgen dat ze in quarantaine kunnen allerlei vragen hebben: wat betekent het precies? Mag ik nog op mijn balkon staan? Hoe kom ik aan boodschappen? Bij het gesprek met de GGD wordt vanaf deze week een quarantainecoach aangeboden.

Hulpverlener

De quarantainecoach is een hulpverlener van het Rode Kruis die contact houdt met deze mensen in quarantaine en hen helpt bij het vinden van passende hulp als dit nodig is. De coach kan hierbij het Let op Elkaar-netwerk van het Rode Kruis inschakelen. De vrijwilligers binnen dit netwerk kunnen bijvoorbeeld boodschappen doen of medicijnen halen.

Experiment

Afgelopen weken werd er in Drenthe en Kennemerland geëxperimenteerd met deze coaches. Driekwart van de mensen die gebruik hebben gemaakt van een quarantainecoach gaf aan dat de coaching heeft geholpen om de quarantaineperiode door te komen, zo blijkt uit de evaluatie. De GGD maakt de inschatting of mensen die positief zijn getest en in quarantaine moeten, de ondersteuning nodig hebben.

41 coaches

Tussen 1 en 21 februari is er aan 1762 mensen een quarantainecoach aangeboden. 41 van hen gaf aan dat ze er een wilde. Van de gecoachte mensen had een groot deel vooral behoefte aan extra informatie over quarantaine of aan een luisterend oor. De coaches hebben enkele keren hulpverleners van het ‘Let op Elkaar’-netwerk van het Rode Kruis ingeschakeld. Deze hulpverleners hielpen met boodschappen doen of de hond uitlaten. Ook hebben de coaches een aantal mensen begeleid bij het benaderen van de huisarts voor extra medische hulp. De problematiek die in beperkte situaties verholpen kon worden is genoeg reden om op te schalen.

Zware periode

Een van de mensen die tijdens de testperiode geholpen werd door een quarantainecoach van het Rode Kruis vertelt: “Na een test bleek ik positief en werd ik erg ziek. De GGD heeft mij toen gevraagd of ik een quarantainecoach wilde. Gelukkig heb ik daar toen ‘ja’ op gezegd. Het klikte goed met de quarantainecoach. Zij had meteen door dat ik niet alleen fysiek, maar ook mentaal aan het einde van mijn Latijn was. Deze coach heeft mij drie keer per week gebeld en zij heeft mij echt door een heftige periode heen getrokken. Op een gegeven moment ben ik zo ziek geworden dat de coach aandrong op een consult met de huisarts. Ik was erg bang dat ik dood zou gaan. Ik dacht echt dat ik afscheid moest nemen van mijn kinderen. De quarantainecoach kon me natuurlijk niet beter maken, maar ze heeft me wel heel goed door deze zware periode heen gepraat!”

Geen pretje

Minister de Jonge (VWS): “Quarantaine is geen pretje, zo heb ik vorige week zelf nog ondervonden. Het is taai en het is saai. Maar essentieel om verdere verspreiding te voorkomen. Belangrijk dat we daarom daar waar een steuntje in de rug nodig is dat ook aan kunnen bieden. Quarantainecoaches helpen daarbij.”