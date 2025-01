QuaRijn benoemt opvolger Mirjam Hagen

Jannine van Roekel is sinds 2021 directeur Zorg bij het Leger des Heils. Daar geeft ze leiding aan diverse vernieuwingen en kwaliteitsverbeteringen binnen de zorgverlening.

Op 1 april 2025 maakt ze als bestuurder de overstap naar QuaRijn, een vvt-organisatie in de regio Bunnik, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. Ze volgt Mirjam Hagen op, die per 1 februari met pensioen gaat. In de tussentijd vervult Michel Moes Hagens rol als interim-bestuurder.

Voor QuaRijn ziet Van Roekel een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van persoonsgerichte ouderenzorg, reablement en het realiseren van zorgzame wijken. “Voor mij draait goede ouderenzorg om respectvolle aandacht, innovatie en samenwerken met cliënten, medewerkers en regionale partners.”