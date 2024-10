Raad van Ouderen publiceert twee adviezen over participatie van ouderen

Staatssecretaris Vicky Maeijer van Langdurige en Maatschappelijke Zorg (VWS) nam maandag twee adviezen in ontvangst van de Raad van Ouderen (RvO). De publicaties gaan in op het versterken van ouderenparticipatie in de samenleving en in beleidsvorming.

De RvO doet aanbevelingen aan de overheid om de juiste randvoorwaarden te scheppen, een strategie te ontwikkelen voor de lange termijn en beleidsparticipatie door ouderen verplicht te stellen. Het ministerie van VWS vroeg de RvO eind 2023 om advies over hoe de samenleving kan worden opgeroepen en geactiveerd om te zorgen voor en/of om te zien naar elkaar. Met als specifieke vraag hoe de groep vitale ouderen kan worden geactiveerd.

Sociale participatie

In het eerste advies gaat de RvO in op de vraag hoe de bijdrage van ouderen nog verder versterkt kan worden. Om de bijdrage van ouderen verder te versterken, is het belangrijk dat de overheid de juiste randvoorwaarden schept. Een aanbeveling van de RvO is om alle kennis die al aanwezig is te gebruiken en nu, met elkaar, aan de slag te gaan.

Ook adviseert de raad om een strategie te ontwikkelen voor de lange termijn en als overheid betrokken en betrouwbaar te zijn. Daarnaast belicht de RvO het activeren van de samenleving in zorgen en omzien naar elkaar.

Beleidsparticipatie

De kennis en ervaring van ouderen wordt nog te weinig benut bij het maken van beleid. Samen met het gevraagde advies over sociale participatie komt de RvO daarom met een ongevraagd advies over beleidsparticipatie.

De conclusie daarin is dat plannen en beleid beter worden als ouderen vanaf het begin tot het eind betrokken zijn bij het hele proces, van ontwerptafel tot uitvoering. De belangrijkste aanbeveling luidt dan ook: ‘Maak beleidsparticipatie door ouderen verplicht in beleidsprocessen.’