Radboudumc doneert vijftig bedden aan Oekraïens ziekenhuis

Het Radboudumc doneert vijftig bedden aan een inzamelingsactie van Bob Wouda, die zich inzet voor de stichting Platform Nederland-Oekraïne. Hiervoor zamelt hij rolstoelen en ziekenhuisbedden in voor het ziekenhuis waar zijn vrouw werkt. De vijftig bedden zijn beschikbaar gekomen doordat Radboudumc net is teruggegaan in het aantal bedden.

“Als umc willen we graag ons steentje bijdragen aan de humanitaire hulp in Oekraïne”, aldus het ziekenhuis in een nieuwsbericht. “Ook het Radboudumc is geschokt door de oorlog in Oekraïne. Ons medeleven gaat uit naar iedereen die hierdoor wordt getroffen in de regio, maar ook naar Radboudumc-studenten en -medewerkers die afkomstig zijn uit Oekraïne en Rusland en hun families.”

Inzamelingsactie

In oktober en november wist Wouda respectievelijk 35 en 41 ziekenhuisbedden te transporteren naar Oekraïne. Over hem en zijn inzamelingsactie werd op 23 februari een reportage uitgezonden door EenVandaag. Rusland had toen net de twee oostelijke provincies van Oekraïne, Donetsk en Loehansk, erkend als onafhankelijke republieken. Wouda vertelde toen dat als zijn vrouw zou worden opgeroepen voor het Oekraïense leger, hij per direct naar het Oost-Europese land zou vertrekken.