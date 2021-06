Radboudumc gaat 2.000 patiënten trainen voorafgaand aan operatie

Het Radboudumc in Nijmegen start een prehabilitatieproject dat op termijn bij twintig zorgpaden, ongeveer 2.000 patiënten per jaar, gebruikt gaat worden. Voorafgaand aan een operatie worden patiënten fitter gemaakt om de kans op complicaties na de operatie te verkleinen. De vier grootste verzekeraars (CZ, VGZ, Zilveren Kruis en Menzis) hebben zich aangesloten bij het project en er is ondersteuning vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland.

In het programma, Fit4Surgery genaamd, wordt voor de patiënt als voorbereiding op een operatie een plan opgesteld met fysieke training, voeding en mentale begeleiding. Ook moeten patiënten stoppen met roken en alcohol. Samen met de fysiotherapeut en de diëtist wordt in enkele weken voorafgaand aan de operatie de patiënt fit gemaakt. Het idee achter het programma is simpel: hoe fitter iemand een operatie in gaat, hoe beter iemand een operatie uit komt.

Meer controle

Volgens de initiatiefnemers zorgt het programma er ook voor dat patiënten meer controle krijgen over hun herstel. “Fit4Surgery stelt mensen in staat zelf iets te kunnen bijdragen aan het succes van een operatie en dat is belangrijk”, aldus Bertine Lahuis, bestuursvoorzitter van het Radboudumc.

Complicaties

Uit een eerdere pilot bij patiënten met darmkanker bleek dat het aantal complicaties met 50 procent daalde en dat patiënten twee dagen minder in het ziekenhuis lagen. Dit jaar wordt het programma uitgebreid naar zeven zorgpaden voor circa 400 patiënten. Na een positieve evaluatie wordt het project volgend jaar verder uitgebreid naar twintig zorgpaden met ongeveer 2.000 patiënten.

Meerdere zorgpaden

Met de uitbreiding naar meerdere zorgpaden ontstaat volgens Radboudumc een van de grootste prehabilitatieprojecten ooit. In andere prehabilitatieprogramma’s werd vaak gericht op de voorbereiding bij operaties bij een specifiek ziektebeeld, zoals darmkanker. Volgens Radboudumc zou prehabilitatie ook bij andere ziektebeelden kunnen helpen.