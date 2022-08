Radboudumc: genetische fouten bepalen ernst ziekteverloop na covid-besmetting

Onderzoekers van het Radboudumc hebben de kennis over alle genetische fouten die worden geassocieerd met een ernstig ziekteverloop na coronabesmetting in kaart gebracht. Het overzicht is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Genome Medicine.

Dat meldt Radboudumc op 22 augustus. Naast bekende risicofactoren als overgewicht, mannelijk geslacht en chronische ziekte, spelen ook variaties in dna een rol in het ziekteverloop bij covid19. Genetische fouten kunnen de afweerreactie tegen het virus verstoren, zo blijkt uit de vele studies wereldwijd die Radboudumc op een rijtje zette. Het gaat om de genetische gegevens van tienduizenden coronapatiënten en miljoenen gezonde vrijwilligers.

TLR7

Een van de belangrijkste risicofactoren voor corona die leidt tot de intensive care is de zogenaamde ‘Toll like receptor 7’ (TLR7). Het molecuul dat afweercellen aanjaagt werd ontdekt in de eerste coronagolf. Als iemand een fout in het dna heeft, dan wordt TLR7 nauwelijks aangemaakt waardoor het virus kan gaan woekeren. Naast TLR7 spelen ook andere genen een rol bij ernstig ziekteverloop. Ze spelen allemaal een rol in het aangeboren afweersysteem. De onderzoekers pleiten in hun publicatie voor meer onderzoek naar TLR7 en de andere genen.

De onderzoekers van Radboudumc ontdekten dat ook de bloedgroep invloed heeft op het al dan niet op de ic belanden met corona. Bloedgroep A heeft een groter risico dan bloedgroep O. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom dat is. Bovendien spelen verschillen in bloedstolling een rol.