Radboudumc laat AI patiëntinformatie ophalen op IC

“De AI haalt informatie op zoals labuitslagen, probleemlijst en notities, en maakt daar een overzichtelijke samenvatting van,” zegt Manon Bogaerts, Applicatiespecialist Epic bij Radboudumc. Dat moet zorgverleners helpen om sneller en efficiënter te kunnen handelen. Het project zit nog in een vroege fase, maar het ziekenhuis spreekt al van positieve resultaten. “We hebben gezien dat sommige samenvattingen artsen echt helpen bij het snel begrijpen van de situatie van een patiënt, zonder dat ze hele dossiers hoeven door te nemen”, zegt Tim Frenzel, IC-arts bij Radboudumc.

“Toch zijn er ook situaties waar we nog niet tevreden over zijn. We zijn volop aan het finetunen.”

De eerste testen worden uitgevoerd op de IC, het ziekenhuis wil het later uitbreiden naar andere afdelingen. Het ziekenhuis werkt in het project samen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), UMCG en St. Antonius Ziekenhuis. Radboudumc zoekt ook internationaal de samenwerking op, onder meer met Amerikaanse ziekenhuizen die het elektronisch patiëntendossier (epd) van leverancier Epic gebruiken.

De organisatie zegt dat het project voldoet aan de Europese en Nederlandse regelgeving. Bovendien wordt scherp gelet op de veiligheid en nauwkeurigheid van de gegevens. “We willen ervoor zorgen dat de samenvattingen accuraat zijn en geen cruciale informatie missen, terwijl ook voorkomen moet worden dat de AI dingen zelf gaat verzinnen,” aldus IC-arts Frenzel.

Radboud University doet onderzoek naar het vertrouwen van de patiënt, de effectiviteit en milieu-impact van AI in de zorg.