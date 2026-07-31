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Thema: Ziekenhuiszorg
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Radboudumc mag voortaan zelf gentherapie voor kankerpatiënten produceren

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Het Radboudumc heeft een officiële vergunning gekregen om zelf genetisch aangepaste afweercellen te produceren voor de behandeling van kanker. Door de therapie in huis te ontwikkelen, wordt de productietijd voor levensbedreigend zieke patiënten drastisch verkort van ruim een maand naar ongeveer zeven dagen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verleende de vergunning na een succesvolle inspectie in maart 2026, waarbij werd vastgesteld dat het ziekenhuis aan alle strenge kwaliteitseisen voldoet. Het besluit stelt het Radboudumc in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de zogeheten CAR-T-celtherapie. Bij deze geavanceerde behandelmethode worden afweercellen uit het bloed van de patiënt gehaald en genetisch geprogrammeerd, zodat ze na teruggave in het lichaam kankercellen effectiever kunnen opsporen en vernietigen.

Tijdswinst

De mogelijkheid om de CAR-T-cellen lokaal te produceren, levert cruciale tijdswinst op. Momenteel neemt de productie van deze aangepaste cellen via externe kanalen vier tot zes weken in beslag. Het Radboudumc verwacht deze wachttijd terug te kunnen dringen naar slechts een week. Deze versnelling is van levensbelang voor ernstig zieke patiënten bij wie de tijd dringt, zoals patiënten met een specifieke, agressieve vorm van lymfeklierkanker (het B-cellymfoom).

Productie

Voordat de behandeling de kliniek bereikt, moeten de laatste tests van het productieproces nog worden afgerond. Het Radboudumc verwacht in de loop van 2027 daadwerkelijk te kunnen starten met de eigen productie. De eerste cellen die in Nijmegen worden gekweekt, zullen worden ingezet voor een grootschalige klinische studie die wordt geleid door het UMC Groningen. Het uiteindelijke doel is om de in huis geproduceerde cellen daarna breed beschikbaar te maken voor de reguliere patiëntenzorg.

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