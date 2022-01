Radboudumc neemt bij alle patiënten PCR-test af

Het Radboudumc gaat vanaf donderdag 6 januari standaard bij alle patiënten een PCR-test afnemen om te testen op het coronavirus. Het ziekenhuis wil zo sneller in beeld krijgen of patiënten het coronavirus hebben om verdere verspreiding in het Radboudumc te voorkomen. De uitslag van de test bepaalt niet of de opname wel of niet doorgaat, benadrukt het ziekenhuis.

“In het Radboudumc zijn we vanaf de start van de pandemie zeer oplettend bij klachten of omstandigheden die passen bij een mogelijke besmetting met het coronavirus”, vertelt arts-microbioloog Edmée Bowles. “We nemen altijd het zekere voor het onzekere: we doen direct een coronatest als daar maar enigszins aanleiding voor is en nemen patiënten tot de uitslag bekend is in isolatie op.”

Niet altijd klachten

“Maar niet iedereen die het coronavirus bij zich draagt, heeft klachten en dat geldt nog sterker voor gevaccineerden”, vervolgt Bowles. “Toch kunnen deze mensen besmettelijk zijn. Door de zorgen die we hebben over de verhoogde besmettelijkheid van de omikron-variant van het coronavirus, hebben we besloten om deze extra test in te voeren”

Bezoek

Patiënten hoeven geen extra beschermingsmaatregelen te nemen en kunnen ook gewoon bezoek blijven ontvangen. Als blijkt dat ze toch positief testen, dan wordt de patiënt op een aparte kamer gelegd, geïsoleerd verpleegd en wordt een bron- en contactonderzoek opgestart.