Rapid HAG heeft meerwaarde in samenwerking tussen huisartsenpost en ambulancedienst

De inzet van de Rapid HAG, een aanvullende gespecialiseerde ambulanceprofessional, leidt tot efficiëntere zorg en betere samenwerking tussen verschillende partijen in de spoedzorgketen. Dit blijkt uit de eindrapportage van de monitoring van de ‘Proeftuin Zorgcoördinatie’ in Zuid-Holland Zuid, die het Nivel uitvoerde.

Ook kan de inzet van zo’n Rapid HAG, wanneer het de reguliere ambulance vervangt, een kostenbesparing opleveren. Deze kan oplopen tot 75 procent. Er valt volgens zorgprofessionals nog meer te winnen door meer uniformiteit en standaardisatie in te bouwen bij de inzet van de Rapid HAG. Zorgprofessionals doen daarvoor verschillende aanbevelingen. Ze noemen: werken met een kleinere, vaste groep regieartsen; een vaststaand moment bij aanvang van een dienst; een vaste werkplek creëren voor de Rapid HAG en dezelfde werktijden hanteren voor alle zorgprofessionals.

Proeftuin

In de Proeftuin Zorgcoördinatie in Zuid-Holland Zuid, die duurde van september 2020 tot september 2021, was de Rapid HAG 919 keer nodig. In 545 gevallen (59 procent) was er geen ambulancevervoer nodig. Het aantal spoedeisende ambulance-inzetten vanuit de huisartsenpost (HAP) nam de afgelopen jaren toe. In 35 tot 40 procent van de gevallen bleek vervoer van de patiënt niet nodig te zijn en was het mogelijk de zorgverlening ter plaatse af te ronden.

Rapid HAG

Patiënten zijn positief: de Rapid HAG nam hen serieus en nam voldoende tijd om hun zorgvraag te beoordelen. Ook huisartsen en triagisten waarderen de Rapid HAG en kunnen de zorgprofessional eigenlijk niet meer wegdenken. Wel was er behoefte aan meer afstemming over de inzetcriteria van de Rapid HAG, zodat er duidelijkheid is over bij welke zorgvragen de Rapid HAG van meerwaarde kan zijn.

Intensievere samenwerking

De ervaringen van de Rapids HAG zelf over de Proeftuin zijn divers. De meesten zijn positief, vanwege de intensievere samenwerking, de kennisuitwisseling en de thuisbehandeling van patiënten. Sommigen geven aan dat zij onvoldoende mogen meepraten bij de gang van zaken op de huisartsenpost en wensen meer samenwerking met de regiearts over hun inzetbaarheid.