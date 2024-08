RDF Verpleegkundige Zorg scoort onvoldoende

Zes van de twaalf getoetste normen voldoen niet en zes voldoen wel of grotendeels. Daarmee zijn de randvoorwaarden voor veilige zorg nog niet op orde.

Bevoegdheden

RDF Verpleegkundige Zorg kent niet aantoonbaar de bevoegd- en bekwaamheden van de zorgverleners. Het niet borgen van de nodige deskundigheid brengt het risico met zich mee dat cliënten niet de zorg ontvangen die zij nodig hebben. RDF Verpleegkundige Zorg organiseert geen scholing voor zorgverleners en heeft geen scholingsbeleid. RDF Verpleegkundige Zorg heeft niet voor alle zorgverleners een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Protocollen

Daarnaast heeft RDF Verpleegkundige Zorg vrijwel geen beleid vastgelegd over de uitvoering van zorg. Zo is er nog geen vastgesteld beleid over het melden van incidenten, onvrijwillige zorg, medicatiezorg, de invulling van Wlz-zorg thuis, de ‘Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ en de ‘Leidraad Veilige zorgrelatie’. Een noodzakelijke voorwaarde voor goede zorg is een beschrijving van de procedures en werkwijzen binnen een organisatie. Protocollen dienen cyclisch en structureel geëvalueerd en zo nodig bijgesteld te worden. Ook moet toegezien worden dat er gewerkt wordt volgens deze werkinstructies. Hierdoor ontstaat een kwaliteitscyclus met borging voor goede en veilige zorg.

Betrokkenheid

De inspectie sprak met de bestuurders die zeer betrokken zijn bij de organisatie en de zorg aan de cliënten. Daarbij staat persoonlijke zorg en aandacht aan cliënten centraal. De inspectie trof een organisatie die cliënten in staat stelt regie te voeren op de zorg die zij ontvangen. Ook kunnen cliënten rekenen op zorg die aansluit bij hun behoeften. Cliënten van RDF Verpleegkundige Zorg kunnen er daarnaast op vertrouwen dat zorgverleners onderling de zorg afstemmen en tijdig signaleren wanneer andere disciplines of expertise nodig zijn. De wijkverpleegkundige stelt zorgvuldig (her)indicaties.

Inspectie

RDF Verpleegkundige Zorg is opgericht door verpleegkundigen met een verschillende specialisaties binnen de zorg. Het is een startende organisatie die de ambitie heeft om te gaan groeien. Op dit moment voldoet de organisatie echter nog niet aan alle randvoorwaarden van goede en veilige zorg. De inspectie zegt op dit moment nog onvoldoende zicht te hebben op de wijze waarop RDF Verpleegkundige Zorg stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De inspectie gaat daarom het verbetertraject volgen.