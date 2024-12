Rivas krijgt twee nieuwe toezichthouders

Voorzitter Paul de Schipper en raadslid Co’tje Admiraal vertrekken in verband met het verstrijken van hun tweede termijn. Huidig raadslid Petra de Jongh wordt de nieuwe voorzitter.

Zorgtransformatie

Annewieke van den Beld is internist en heeft ervaring als co-bestuurder bij Het Groene Hart Ziekenhuis. Ze neemt voor het eerst de rol van toezichthouder aan en is gedreven om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de transformatie van zorg die nodig is in de nabije toekomst. Van den Beld neemt zitting in de commissie kwaliteit en veiligheid van de raad van toezicht en zal een belangrijke rol spelen in het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie.

Zorgbestuurder

Jeroen van Duren heeft een financiële achtergrond en ruime bestuurlijke ervaring in de zorg, onder meer als bestuurslid bij het Flevoziekenhuis. Daarnaast is hij een ervaren toezichthouder. Van Duren neemt zitting in de auditcommissie van de raad van toezicht en zal een belangrijke rol spelen in het waarborgen van goed toezicht en verdere professionalisering van de organisatie.