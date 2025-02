Bernhoven richt bestuursraad op met medische en verpleegkundige staf

In raad bestuursraad van het Udense ziekenhuis zitten de drie partijen om tafel om gezamenlijk standpunten over strategische onderwerpen te bespreken.

Kennis en ervaring inbrengen

“Door de vorming van de bestuursraad krijgen de VMS en VPS de mogelijkheid om nog eerder hun kennis en ervaring in te brengen en samen met de raad van bestuur strategische besluiten voor te bespreken”, aldus de organisatie. “Voorheen bespraken de drie besturen onderwerpen als het aangaan van een nieuwe samenwerking of de deelname aan een visitatie, eerst zelfstandig om vervolgens met elkaar te overleggen. Nu neemt de raad van bestuur in de bestuursraad besluiten in het bijzijn van de VMS en VPS. De raad van bestuur neemt daarbij hun adviezen en standpunten direct mee.”

De vorming van de bestuursraad verandert niets aan de eigen bestuurlijke taken en bevoegdheden van VMS en VPS. De VMS en VPS Bernhoven hebben in de bestuursraad, evenals voorheen, adviesrecht. Ook de afstemming tussen de verschillende besturen en bijvoorbeeld de CR en OR veranderen niet.