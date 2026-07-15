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RDI toetst beveiliging ChipSoft

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De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) start een onderzoek naar de ransomware-aanval plaats bij ChipSoft van april dit jaar.  

De RDI gaat kijken wat er is gebeurd, onder welke omstandigheden en wat de impact van de aanval is geweest. Deze lessen moeten de samenleving helpen om te leren van de aanval en de digitale weerbaarheid van Nederland te versterken. 

Wet

Chipsoft valt onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Deze wet verplicht tot het nemen van passende en evenredige technische en organisatorische maatregelen om netwerk- en informatiesystemen te beveiligen. De RDI houdt toezicht op naleving van deze wet. 

De RDI laat weten alleen de capaciteit in te zetten waar de grootste maatschappelijke risico’s liggen. “Incidenten zijn helaas niet altijd te voorkomen. Wel verwachten we dat organisaties hun beveiligingsmaatregelen op orde hebben en bij een incident er alles aan doen om de impact, bijvoorbeeld op de continuïteit van de dienstverlening, zo klein mogelijk te houden én te leren van wat beter kan.”

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