MedMij wil Koppeltaal overnemen

Stichting MedMij onderzoekt een mogelijke overname van Koppeltaal, een platform dat informatie uit verschillende bronnen met elkaar verbindt. MedMij is hierover in gesprek met VZVZ, de aanbieder van Koppeltaal.

MedMij en Koppeltaal werken al samen, vooral om eHealth-applicaties te koppelen aan persoonlijke gezondheidsomgevingen, een belangrijk project van MedMij dat tot dusverre moeizaam van de grond komt. Door Koppeltaal over te nemen zouden volgens MedMij kennis, ervaring en standaarden dichter bij elkaar komen. Daardoor moet dan weer “een sterker fundament ontstaan voor digitale zorginteractie en voor de verdere versterking van de regie van burgers over hun gezondheidsinformatie”.

Stichting MedMij benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen over een eventuele overname en dat voor zorgaanbieders, leveranciers en gebruikers voorlopig niets verandert.