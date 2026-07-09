Artsenfederatie KNMG: nieuwe datawet VWS is te onduidelijk

Artsenfederatie KNMG is kritisch op de Wet op het gezondheidsinformatiestelsel (Wet GIS), die onder meer het toezicht op uitwisseling van zorgdata regelt. De KNMG vindt dat er te veel onduidelijkheden zitten in het wetsvoorstel.

De Wet GIS, een belangrijke stap naar de invoering van de European Health Data Space, is momenteel in internetconsultatie. “De wet regelt onder meer het toezicht op de verordening en raakt rechtstreeks aan het dagelijks werk van artsen; reden voor de KNMG om haar visie te delen via de consultatie”, schrijft de artsenfederatie in een reactie.

Onduidelijk toezicht

Het belangrijkste punt van kritiek van KNMG is dat de wet op punten onduidelijk is. Zo moeten drie verschillende instanties toezien op de elektronische gegevensuitwisseling: de nieuwe Gezondheidsdata-autoriteit (GDA), de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat roept vragen op bij de artsen: “De KNMG mist duidelijkheid over de taken, bevoegdheden en onderlinge samenwerking van deze instanties in zowel het wetsvoorstel als de memorie van toelichting”.

Gezondheidsdata-autoriteit

Ook bij de Gezondheidsdata Autoriteit (GDA) plaatst KNMG kanttekeningen. Op zich noemt de federatie het positief dat burgers, zorgverleners en onderzoekers bij één instantie terecht kunnen. De vorm die daarvoor wordt gekozen is in de ogen van de artsen echter twijfelachtig. KNMG “vraagt zich af of een zelfstandig bestuursorgaan zonder eigen rechtspersoonlijkheid voldoende waarborgen biedt voor onafhankelijk toezicht”.

‘Opt-out raakt beroepsgeheim’

Ook de overgang van de huidige opt-in (actief toestemming geven voor gegevensdeling) naar een opt-out (gegevens worden gedeeld tenzij er bezwaar is gemaakt) is punt van zorg. De Europese verordening voor de EHDS schrijft dit voor, maar volgens KNMG is dit “een fundamentele verschuiving die rechtstreeks raakt aan het beroepsgeheim”. De artsenfederatie wil hier snel over in gesprek met de minister.

Blij met duidelijkheid

Overigens staat de KNMG niet alleen maar negatief tegenover de nieuwe wet. “Na jaren van verschillende beleids- en wetgevingstrajecten komt er één overzichtelijke wet voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens. Die duidelijkheid helpt zorgverleners en beleidsmakers om de regels goed te vertalen naar de praktijk.”