Kabinet en Philips investeren 152,5 miljoen in medische technologie

De ministeries van VWS en EZK investeren 102,5 miljoen euro in medische technologie tot en met 2036. Private partijen moeten daar een minstens zo groot bedrag tegenover zetten. Philips kondigt vandaag al aan dat zij 50 miljoen euro gaan investeren.

De publiek-private investering valt onder het Groeiplan MedTech, een project dat toewerkt naar één MedTech-ecosysteem. Een ecosysteem dat ook gedragen wordt door bijvoorbeeld start-ups, midden- en kleinbedrijf (mkb), kennisinstellingen, technische universiteiten, zorginstellingen, en het grootbedrijf. De rol van de overheid zit met name in de randvoorwaarden die het hele ecosysteem kunnen versterken. Zoals passende wet- en regelgeving, zorgimplementatie en (data-)infrastructuur en AI.

VWS-minister Sophie Hermans zegt: “Je ziet in ziekenhuizen op dit moment al ontzettend veel gebeuren op het gebied van innovatie. En als kabinet willen we ervoor zorgen dat goede initiatieven snel opgeschaald worden. Daarnaast hebben we in Nederland bedrijven die koploper zijn in medische technologie. En dat we nu als overheid de krachten bundelen met deze innovatieve organisaties, betekent dat de innovatie nog eens een flinke slinger krijgt. Uit deze driehoek ziekenhuizen-bedrijfsleven-overheid kan iets heel moois groeien voor patiënten, namelijk betere diagnose en behandeling van uiteenlopende ziektes. Ook kunnen nieuwe technieken serieus bijdragen aan het werkplezier van zorgprofessionals.”

Philips-CEO Roy Jakobs reageert: “Met onze investering van 50 miljoen euro, en samen met de investering van 100 miljoen euro door de Nederlandse overheid, zetten we een concrete stap om de Nederlandse MedTech-sector verder te versterken en te investeren in de zorg van de toekomst.”