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NHS investeert 10 miljard pond in snellere digitalisering Britse gezondheidszorg

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De Britse National Health Service (NHS) lanceert een investeringsprogramma van 10 miljard Britse pond gericht op technologie, digitalisering en datasystemen. De Britse beleidsmakers willen zo wachttijden verkorten en de zorg efficiënter organiseren.

Dat meldt Dutch IT Channel.

AI-triagetool

Een AI-triagetool in de NHS-app moet patiënten op basis van hun klachten naar de meest geschikte vorm van zorg verwijzen. Na een succesvolle proef wordt de toepassing de komende twaalf maanden beschikbaar voor meer dan 200.000 patiënten. Uiteindelijk moet de tool in 2028 voor alle gebruikers van de app toegankelijk zijn. Patiënten kunnen daarnaast gebruik blijven maken van de bestaande manieren om contact op te nemen met hun huisarts.

NHS AI-toepassingen

Daarnaast voert de NHS AI-toepassingen in die gesprekken tussen zorgverleners en patiënten automatisch omzetten in transcripties en medische samenvattingen. Volgens eerder onderzoek kan deze technologie de administratieve belasting voor zorgverleners verminderen, waardoor meer tijd beschikbaar komt voor directe patiëntenzorg.

Digitale consulten

Ook investeert de NHS in digitale consulten, een landelijk patiëntendossier, nieuwe hulpmiddelen voor de planning van zorg en extra maatregelen op het gebied van cyberveiligheid. Ook krijgen meer dan 500.000 medewerkers toegang tot AI-assistent Microsoft Copilot om administratieve werkzaamheden te ondersteunen. Volgens de NHS moeten de investeringen bijdragen aan een efficiëntere zorgverlening en het terugdringen van de wachtlijsten.

Lees op Zorgvisie hoe de inzet van AI patiënten verdeelt

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