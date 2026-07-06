Twente wil digitale medische technologie sneller in ziekenhuizen toepassen

Vier grote Twentse partijen willen nieuwe medische technologieën en nieuwe vormen van zorg sneller in het ziekenhuis toepassen. Ze leggen samen drie miljoen euro op tafel.

Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede, Twente Board, het TechMed Centrum van de Universiteit Twente en ondernemersorganisatie FME sluiten de handen ineen om de versnelling te realiseren. Ze stellen samen drie miljoen euro beschikbaar. Twente Board is een stichting die de Twentse economie wil versterken

Ziekenhuis MST

MST-bestuurder Miriam Vollenbroek-Hutten noemt het weliswaar bescheiden bedrag in het AD toch van grote waarde. “Zie het als een vliegwiel om die noodzakelijke beweging in gang te krijgen.”

Invoeren medische technologie

Volgens de initiatiefnemers ligt het grootste probleem niet bij het ontwikkelen van nieuwe medische technologie, maar bij het daadwerkelijk invoeren ervan. Veel innovaties komen daardoor niet verder dan de pilotfase. Ze stranden bijvoorbeeld op regelgeving. Of de vernieuwing sluit niet goed aan bij de dagelijkse werkwijze van zorgverleners.

Een innovatie vraagt niet alleen om goede techniek, stelt Ank Bijleveld, de voorzitter van Twente Board. “Je moet ook het hele zorgproces bekijken. Het is daarom belangrijk dat we een samenwerking opbouwen van ziekenhuizen, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Die kunnen er samen voor zorgen dat innovaties snel worden toegepast.”

Met het geld willen de partijen de komende 1,5 jaar een werkwijze ontwikkelen die alle drempels wegneemt. Die moet ook buiten Twente navolging kunnen krijgen.