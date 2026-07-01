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Ingrijpende ict-storing bij Maasstad Ziekenhuis

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Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam kampt met een ingrijpende ict-storing en heeft daarom het merendeel van de afspraken voor woensdag afgezegd. Ook de Spoedeisende Hulp is dicht. Voor kankerbehandelingen en nierdialyses blijft het ziekenhuis wel open.

Ook Spijkenisse Medisch Centrum kampt met een ict-storing. Sommige afspraken worden afgezegd. Bloedafname is niet mogelijk.

“De patiëntveiligheid is niet in gevaar. Patiënten die zijn opgenomen, krijgen gewoon zorg”, benadrukt het ziekenhuis. (ANP / Suzanne Bremmers)

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