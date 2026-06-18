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Meeste burgers willen dat overheid en zorgverlener hen informeren over AI in de zorg

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Zes op de tien burgers willen informatie over AI in de zorg van de overheid en van hun zorgverlener. Zij willen weten wanneer AI is ingezet in de zorg en hoe de privacy van patiënten wordt beschermd bij het gebruik van AI-toepassingen.

Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek en focusgroep onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Iets meer dan de helft (54 procent) van de burgers geeft aan kennis en vaardigheden nodig te hebben over hoe ze kunnen controleren of een AI-advies klopt of logisch is. 44 procent van de deelnemers willen leren hoe ze kunnen achterhalen of een advies door AI is gemaakt.

Betrouwbaar

Sommigen van hen vinden het lastig om te beoordelen of een AI-toon betrouwbaar is. Een AI-keurmerk zou hierbij helpen.

Media

Deelnemers aan de focusgroep geven aan dat ze deze informatie bijvoorbeeld zouden willen ontvangen via e-mail, tijdens een gesprek of consult of via de website van de zorgverlener.

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