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Thema: Personeel
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Verkeerde-bedden-probleem neemt flink af met capaciteitsrobot

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Geautomatiseerde regionale samenwerking kan de doorstroom van ouderen verbeteren zonder dat het personeelsinzet kost. Dat toont wiskundige Tim de Boer aan in zijn proefschrift.

© Robin Utrecht / ROBIN UTRECHT / picture alliance

De Boer deed onderzoek naar de doorstroom van ouderen tussen verschillende zorgorganisaties. Denk daarbij aan ouderen die op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis komen, daarna niet meer naar huis kunnen en naar een verzorgingstehuis moeten. Als er bij een van de zorgorganisaties een beddentekort is, zet dat het hele zorgnetwerk onder druk.

Geautomatiseerde regionale samenwerking

Met behulp van data-analyse, wiskundige wachtrijtheorie, optimalisatie en computersimulaties, ontdekte De Boer dat die knelpunten kunnen worden voorspeld en voor een deel opgelost met behulp van geautomatiseerde regionale samenwerking.

De Boer testte zijn theorie in de ouderenzorg in regio Amsterdam, waar achttien zorgorganisatie samenwerken. Het lukte om het aantal geweigerde patiënten met tien procent te verminderen. Het aantal dagen dat patiënten in een verkeerd type bed verbleven, nam over een periode van tien jaar met maximaal ongeveer 20 procent af.

Capaciteit

“De resultaten wijzen erop dat ziekenhuizen en andere zorgorganisaties hun capaciteit niet los van elkaar zouden moeten beheren”, schrijft het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica in Nederland, waar De Boer promoveerde.

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