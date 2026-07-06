FNV ziet zorg als voorbeeldsector voor gebruik AI  

De zorgsector is ten opzichte van andere sectoren in Nederland een van de weinige plekken waar AI wordt ingezet als hulpmiddel bij het werk in plaats van vervanging van het werk. Vakbond FNV ziet de zorg daarom als een positieve uitzondering bij het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen.

FNV is bezig met het ontwikkelen van voorwaarden voor het gebruik van nieuwe technologie op de werkvloer, zoals AI. De vakbond neemt de zorgsector daarbij als voorbeeld voor andere sectoren. De voorwaarden zijn dat het de arbeidsomstandigheden moet verbeteren, de mens moet in de regie blijven en de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid moet behouden. Algoritmes moeten altijd worden getoetst op bias.

Eentoniger

Een goed voorbeeld van het gebruik van AI in de zorg, is volgens FNV het verminderen van de administratietijd. Daardoor heeft personeel meer tijd voor patiënten en cliënten. In andere sectoren worden banen door het gebruik van AI eentoniger. Het werk wordt uitgehold.

Grip

Een andere belangrijke voorwaarde is dat medewerkers bij de introductie van AI ‘aan de voorkant’ meegenomen worden in de zorg. “Als het tegenovergestelde gebeurt, als een bedrijf zonder enige vorm van overleg nieuwe technologie inzet, gaat het niet vliegen”, zegt Jacqie van Stigt van FNV. “Door mensen grip te geven en mee te laten beslissen, kan het medewerkers juist helpen bij hun werk.”

Impactanalyse

FNV raadt bedrijven ook aan een impactanalyse te maken. Daarin zou moeten staan waar AI precies binnen het bedrijf wordt toegepast, waarom dat gebeurt en wat voor effect het heeft op de taken. Veel werkgevers hebben volgens FNV zelf niet een hele scherpe visie op wat nieuwe technologie kan brengen. Een impactanalyse kan werkgevers ook zelf inzicht brengen.

Medewerkers moeten ten slotte bijgeschoold worden op het gebied van AI, vindt FNV.

Japanse vakbonden

FNV onderzoekt samen met vakbonden wereldwijd, bijvoorbeeld met Japanse vakbonden, hoe ze nieuwe technologie op een goede manier kunnen invoeren.