VWS zet bekritiseerde generieke functies onverminderd voort

VWS is niet van plan om gas terug te nemen met de uitrol van de generieke functies, blijkt tijdens een webinar van het ministerie. Dit ondanks een vernietigend rapport van het Adviescollege ict-toetsing.

Aan het begin van het openbare webinar, waar zo’n tweehonderd geïnteresseerden naar keken, wordt maar meteen de olifant in de kamer benoemd: het vernietigende rapport van het Adviescollege ict-toetsing. Dat recent verschenen document beschrijft hoe het project op vrijwel alle fronten faalt. De generieke functies – voor onder meer adressering, lokalisatie, toestemming voor gegevensuitwisseling en autorisatie – zijn een essentieel onderdeel in de datastrategie van het ministerie en heeft een miljoenenbudget.

Kritische noot

“Het is een kritisch rapport”, erkent programmamanager Thomas van der Lans. “Met name over onze aanpak en de regierol.” Van der Lans herhaalt de woorden van minister Sterk, die zei de kritiek en aanbevelingen van het Adviescollege serieus te nemen. Toch plaatst hij ook “een kritische noot van onze kant”, want het rapport is op punten volgens hem achterhaald. “We hebben echt al slagen gemaakt”, zegt de programmamanager, die erop wijst dat de pragmatisch aanpak die in het rapport wordt bekritiseerd vooral iets van de beginperiode was. Later merkt hij op dat het ministerie weliswaar de regierol probeert te pakken, maar dat die ook “geaccepteerd moet worden”. Vooral als die niet wettelijk wordt afgedwongen, voegt hij eraan toe.

‘Vooral niet stoppen’

Op veel andere punten van inhoudelijke kritiek uit het rapport gaan de presentatoren van de webinar niet in en welke aanbevelingen worden overgenomen is evenmin duidelijk. Eén aanbeveling neemt VWS in ieder geval niet ter harte: in het rapport staat dat het beter is om de stekker uit de meeste generieke functies te trekken. Van der Lans: “We horen vanuit het veld dat we vooral niet moeten stoppen met de generieke functies.”

Demonstratie en nieuwe website

Wat volgt is een rondje om de tafel waarin vooral de noodzaak en de geboekte successen van het project aan bod komen. Een demonstratie van het systeem waarin de generieke functies getoond worden, doet een enkele tafelgast zelfs “glunderen”. Tegen het eind van het webinar wordt een nieuwe website aangekondigd: generiekefuncties.nl moet op korte termijn online komen. Daar kunnen belanghebbenden informatie en praktische hulpmiddelen vinden.

De vraag van een toeschouwer waarom er nog een nieuwe site komt terwijl informatie al zo versnipperd is, blijft voorlopig onbeantwoord. Misschien omdat de vragensteller de Vraag- en antwoordfunctie van de webinar gebruikte in plaats van de vraag per mail in te dienen, zoals volgens de presentator de bedoeling was. De antwoorden op niet behandelde vragen komen later online, belooft hij.