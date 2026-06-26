Beleggers: nieuw debacle bij Philips niet uit te sluiten

Een nieuw debacle bij Philips zoals de apneu-affaire is niet uit te sluiten. Dat zeggen advocaten van beleggers die een diepgaand onderzoek willen naar het medisch-technologische concern. Ze beschuldigen het bedrijf ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim dat in 2021 leidde tot de terugroepactie van miljoenen beademingsapparaten voor apneu-patiënten, met grote verliezen en een gedaalde beurskoers als gevolg.

Ze wijzen erop dat bij de Amerikaanse Philips-dochter voor beademingsapparaten al in 2015 klachten bekend waren. Eerder kreeg dit onderdeel al een waarschuwing van toezichthouder FDA dat de afhandeling van klachten niet op orde was. De top van Philips had daarom veel eerder moeten ingrijpen bij de dochter. Ook na de kostbare terugroepactie heeft Philips waarschuwingen gekregen dat het kwaliteitsmanagement niet op orde was.

Neutraliseren

Vertegenwoordigers van beleggers, waaronder de Vereniging Effectenbezitters (VEB), stellen het medisch-technologische bedrijf aansprakelijk voor de schade die ze hebben geleden. Resultaten uit een diepgaand onderzoek zouden kunnen helpen bij het verhalen van die schade. Naast de VEB verzochten ook vermogensbeheerder Vanguard en een groep pensioenfondsen en verzekeraars om het onderzoek.

Een ander opvallend verzoek van de VEB aan de ondernemingskamer is om een onafhankelijke functionaris aan te stellen bij Philips. Die zou in onderhandelingen over een eventuele schikking vermeende tegengestelde belangen van topman Roy Jakobs moeten “neutraliseren”. Hij gaf eerder leiding aan de divisie waaronder de beademingsapparaten vielen, dus bestaat er volgens de VEB het risico dat hij vooral zijn eigen hachje wil redden.

Terugroepactie

Philips heeft altijd ontkend dat het beleggers te weinig informatie heeft gegeven. De beleggers zouden te veel met de kennis van achteraf oordelen over de informatievoorziening, stelde de advocaat van het bedrijf. Volgens het concern waren in de aanloop naar de terugroepactie lange tijd geen signalen van verhoogde gezondheidsrisico’s rond de apneu-apparaten en bleef het aantal klachten beperkt. Dat het uiteindelijk tot een terugroepactie kwam, betekent niet dat de interne systemen hadden gefaald.

Voormalig Philips-topman Frans van Houten erkende dat de terugroepactie “een grote impact heeft gehad” op patiënten, “maar ook op andere stakeholders, waaronder onze aandeelhouders”. Maar hij stelde ook dat Philips altijd heeft gecommuniceerd over de voortgang van de terugroepactie en verantwoord heeft gehandeld. (ANP)