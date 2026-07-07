Internationaal onderzoek: helft therapeuten gebruikt algemene chatbots

Uit een nieuw internationaal onderzoek in dertig landen blijkt dat meer dan de helft van de psychotherapeuten in de klinische praktijk al gebruikmaakt van tools zoals ChatGPT ter ondersteuning van de behandelplanning. In vakblad ICT&Health zegt universitair hoofddocent Charlotte Blease verrast te zijn over de omvang van het gebruik.

Volgens een studie, Generative Artificial Intelligence in Psychotherapy Practice: A Global Online Survey of Mental Health Professionals’ Adoption, waaraan 766 professionals in de geestelijke gezondheidszorg uit dertig landen hebben deelgenomen, maakt 54,6 procent al gebruik van generatieve AI-tools in hun psychotherapiepraktijk. ChatGPT domineert de markt: bijna 85 procent van de AI-gebruikers vertrouwt op de chatbot van OpenAI, ver voor op Google Gemini of Microsoft Copilot.

Onaangename verrassing

Charlotte Blease, Ph.D., universitair hoofddocent aan de Universiteit van Uppsala en als onderzoeker verbonden aan de Harvard Medical School, zegt in ICT&Health dat de omvang van het gebruik de onderzoeksgemeenschap haar heeft verrast.

“Wat me het meest verbaasde, was de omvang. Dit is de eerste keer dat we over harde, wereldwijde gegevens beschikken – afkomstig uit dertig landen – over het gebruik van generatieve AI onder professionals in de geestelijke gezondheidszorg. En de cijfers spreken boekdelen. Meer dan de helft gebruikt deze tools al in de praktijk; niemand had dat tot nu toe in kaart gebracht. Dit is ook vergelijkbaar met de acceptatiegraad onder artsen. In het Verenigd Koninkrijk hebben we vastgesteld dat meer dan de helft van de huisartsen deze tools in de klinische praktijk gebruikt. Erger nog: ChatGPT is in beide onderzoeken de koploper. In de enquête onder professionals in de geestelijke gezondheidszorg gaf 85 procent van degenen die AI gebruikten aan ChatGPT te gebruiken – een consumententool die niet is ontwikkeld voor ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid.”